Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrügerische Mail

Nachrodt (ots)

Ein 76-jähriger Nachrodter ist auf eine betrügerische E-Mail hereingefallen, die angeblich von seiner Bank stammte. Der Mann öffnete die Phishingmail, folgte dem Link und trug seine Kontodaten ein. Drei Tage später meldete sich die Bank telefonisch und berichtete, dass es zu Abbuchungsversuchen gekommen sei. Die habe man verhindern können. Der Senior erstattete Anzeige bei der Polizei. Die warnt immer wieder vor den betrügerischen Mails oder Messenger-Nachrichten. Die Links führen auf nachgebaute Fake-Seiten, die den Original-Bankseiten frappierend ähneln. Wer sich dort "einloggt", der liefert den Täter damit seine Zugangsdaten. Vorsichtig sein sollte man anschließend aber auch, wenn die Bank anruft. Am Telefon kann sich jeder für alles ausgeben. Das heißt: Auch am Telefon sollte man keine sensiblen Daten nennen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell