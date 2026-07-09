Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch - Fahrraddiebe - Pkw durchwühlt - Angriff im Bus - Ladendiebin - Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Iserlohn (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in einen Reha-Center an der Rotehausstraße eingebrochen. Eine Reinigungskraft bemerkte gegen 5.30 Uhr, dass diverse Zimmertüren und Schränke aufgebrochen und die Räume durchwühlt wurden. Vermutlich flüchteten die Täter mit Bargeld. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Vier Personen haben Dienstag gegen 21 Uhr ein Fahrrad von einem Grundstück an der Kampstraße gestohlen. Eine Zeugin beobachtete den Diebstahl und meldete es dem Eigentümer, der gerade mit seinem Pkw auf dem Weg nach Hause war und sich nun auf die Suche nach den Unbekannten machte. Er entdeckte die vier Personen mit seinem Fahrrad in der Nähe des Parkplatzes am Lennedamm und sprach sie an. Ein Mann und eine Frau ergriffen die Flucht. Die anderen beiden konnte er bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei den am Parkplatz festgehaltenen Personen handelt es sich um zwei 46 und 37 Jahre alte Männer aus Iserlohn. Die Polizei ermittelt wegen Bandendiebstahls.

In der Nacht zum Mittwoch wurde an der Theodor-Hürth-Straße aus einem Dacia Sandero die Steuereinheit einer Dashcam aus dem Handschuhfach gestohlen und der Wagen durchwühlt. Aus einem an der Hagener Straße geparkten VW T-Cross wurde am Dienstagabend oder in der folgenden Nacht eine Sonnenbrille gestohlen. Als die Halterin zu ihrem Wagen kam, fand sie ihn durchwühlt.

Am Mittwoch gegen 12 Uhr kam es in einem Bus der Linie 1 zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Eine 41-jährige Frau wollte an der Haltestelle Friedrichstraße aussteigen, als eine andere Frau begann, mit geballten Fäusten auf sie einzuschlagen und sie aus dem Bus stieß. Zeugen aus dem gut besetzten Bus griffen ein und bestätigten den hinzu gerufenen Polizeibeamten den Ablauf. Die 41-Jährige gibt an, die Angreiferin nicht zu kennen. Bei der Angreiferin handelt es sich um eine 45-jährige Frau. Sie beschuldigt die andere Frau, sie heimlich zu filmen und sie zu verfolgen. Außerdem sei ihr Passwort gehackt worden. Sie bekam eine Anzeige wegen Körperverletzung. Weil eine Kundin nach einer Anprobe mit einer deutlich dickeren Handtasche wieder aus der Ankleide eines Modegeschäftes am Alten Rathausplatz kam, forderte eine Verkäuferin sie auf, den Inhalt der Tasche zu zeigen. Das verweigerte die Unbekannte und strebte weiter zum Ausgang. Als die Verkäuferin sie an der Tasche festhalten wollte, schlug ihr die Unbekannte auf die Hände, riss sich los und flüchtete mit der dicken Tasche in Richtung Fritz-Kühn-Platz. Die Polizei leitete eine Nahbereichsfahndung ein, die jedoch ohne Erfolg blieb. Die Unbekannte ist ca. 1,70 Meter groß, hat schwarze Haare, die zu einem Zopf gebunden wurden, trug ein schwarzes, langes Kleid, eine weiße Sweatshirtjacke und eine blaue Strandtasche. Sie hatte auffällige Monokel-Hämatome an beiden Augen. Die Polizei ermittelt wegen eines räuberischen Diebstahls.

Die Polizei erwischte am Mittwoch wieder mehrere Personen ohne gültige Fahrerlaubnis am Steuer eines Kraftfahrzeugs. Um 18.30 Uhr stoppten Polizeibeamte im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen Pkw am Theodor-Heuss-Ring. Der Fahrer legte einen polnischen Führerschein vor, obwohl er bereits länger in Deutschland lebt. Diese Fahrerlaubnis wurde nicht umgeschrieben. Um 19.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte ein Fahrzeug an der Baarstraße. Am Steuer saß ein 17-jähriger, in Hemer gemeldeter Mann, ohne Fahrerlaubnis. Sein Vater, der auf dem Beifahrersitz saß, habe Kopfschmerzen und sei deshalb nicht gefahren, erklärte der junge Mann. Beide bekamen Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bzw. Zulassens einer solchen Fahrt. (cris)

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