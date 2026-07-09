Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Brand in Schnörrenbach
Kierspe (ots)
In der Schnörrenbach kam es gestern zu einem Brand in einem leerstehenden Gebäude. Gegen 12.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert, über dem Dachstuhl war Rauch zu sehen. Offenbar sind zuvor Gegenstände im Gebäude in Brand geraten, die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Polizei ermittelt gegen eine 26-Jährige aus Meinerzhagen, die vor Ort angetroffen wurde. Womöglich ist sie zuvor fahrlässig mit Feuer umgegangen und hat den Brand somit herbeigeführt. Die Dame erhielt einen Platzverweis für die Örtlichkeit. (lubo)
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