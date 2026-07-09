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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Busfahrer überfallen

Hemer (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstag gegen 23.20 Uhr einen Busfahrer überfallen. Der Unbekannte war in Iserlohn am Stadtbahnhof in den Bus der Linie 1 eingestiegen und bis zur Endstation am ZOB mitgefahren. Dort stieg er ebenfalls aus. Kurz darauf kehrte er jedoch zurück, klopfte an die Scheibe und stieg wieder ein. Mit einem spitzen Gegenstand unter dem T-Shirt forderte er den Fahrer auf, ihm die Einnahmen aus der Kasse zu geben. Der Fahrer konnte den Mann verscheuchen, der ohne Beute flüchtete. Der Unbekannte wird auf eine Größe von etwa 1,70 Meter geschätzt, er hat kurze schwarze Haare und war mit einem weißen T-Shirt und einer dunklen Hose bekleidet. Die Polizei veranlasste eine Sicherung der Aufnahmen aus den Videokameras. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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