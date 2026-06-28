Polizei Bochum

POL-BO: Erneuter Raub auf Biomarkt in Langendreer - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Am Samstagabend, 27. Juni, ist es zum zweiten Mal innerhalb einer Woche zu einem Raubüberfall auf einen Biomarkt in Bochum-Langendreer gekommen. Bereits am Dienstag, 23. Juni, war das Geschäft überfallen worden (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/6300736). Der Täter ist flüchtig, die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der unbekannte Täter gegen 18.50 Uhr den Bäckereibereich des Supermarktes am Birkhuhnweg 5a, hielt den Mitarbeiterinnen (31 & 32, aus Bochum) eine Schusswaffe vor und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen. Als diese der Aufforderung nachkamen, kletterte der Mann über den Verkaufstresen, griff in die Kasse und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Am Neggenborn / Rebhuhnweg.

Der Täter wird als schlanker, ca. 180-185 cm großer und 30-35 Jahre alter Mann mit markanten Augenbrauen beschrieben. Er trug schwarze Sneaker, eine blaue Jeans mit braunem Gürtel, ein blau-weiß gestreiftes Hemd, einen dunkelblauen Anglerhut mit weißem Muster sowie Handschuhe. Sein Gesicht war mit einem schwarzen Halstuch verdeckt.

Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung durch die eingesetzten Polizeibeamten verlief erfolglos.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Überfällen besteht. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) entgegengenommen.

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