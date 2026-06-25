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Polizei Bochum

POL-BO: Raubdelikt am Wattenscheider Bahnhof - Tatverdächtiger (15) in Untersuchungshaft - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Nach einem Raubdelikt am Wattenscheider Bahnhof, bei dem ein Mann (80, aus Düsseldorf) schwer verletzt wurde, hat die Polizei zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Einer von ihnen, ein 15-jähriger Bochumer, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

Die beiden jungen Männer (15, Bochum und 19, aus Essen) haben am Mittwoch, 24. Juni, gegen 20.15 Uhr am Wattenscheider Bahnhof versucht, einem 80-jährigen Mann die Tasche zu entwenden. Es kam zu einer Rangelei, bei der der Senior geschlagen und eine Treppe heruntergestoßen wurde; er konnte sich abfangen und somit einen Sturz verhindern. Trotzdem zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein bislang unbekannter Zeuge kam dem Mann zur Hilfe.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen haben Einsatzkräfte die beiden polizeibekannten Tatverdächtigen im Nahbereich angetroffen. Sie wurden vorläufig festgenommen.

Der 80-Jährige suchte in Düsseldorf selbstständig ein Krankenhaus auf, wo er stationär aufgenommen wurde.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet dringend den Mann, der dem Senior geholfen hat, sowie weitere Zeugen, sich unter den Rufnummern 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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