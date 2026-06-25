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Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Verletzte nach schwerem Unfall in Bochum

Bochum (ots)

Bei einem Unfall am Mittwochnachmittag, 24. Juni, in Bochum-Grumme sind zwei Menschen verletzt worden.

Nach aktuellem Stand kam ein 73-jähriger Autofahrer gegen 14.15 Uhr in Höhe der Einmündung "Wasbaum" vom Castroper Hellweg ab, stieß gegen einen Strommast und schließlich gegen den Wagen einer 42-Jährigen aus Mönchengladbach vor ihm. Die Unfallursache ist noch unklar.

Der 73-Jährige erlitt schwere Verletzungen, die 42-Jährige wurde leicht verletzt. Beide kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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