POL-BO: Zwei Verletzte nach schwerem Unfall in Bochum
Bochum (ots)
Bei einem Unfall am Mittwochnachmittag, 24. Juni, in Bochum-Grumme sind zwei Menschen verletzt worden.
Nach aktuellem Stand kam ein 73-jähriger Autofahrer gegen 14.15 Uhr in Höhe der Einmündung "Wasbaum" vom Castroper Hellweg ab, stieß gegen einen Strommast und schließlich gegen den Wagen einer 42-Jährigen aus Mönchengladbach vor ihm. Die Unfallursache ist noch unklar.
Der 73-Jährige erlitt schwere Verletzungen, die 42-Jährige wurde leicht verletzt. Beide kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus.
Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.
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