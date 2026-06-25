Polizei Bochum

POL-BO: Drei Fahrgäste eines Linienbusses bei Gefahrenbremsung leicht verletzt

Witten (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 24. Juni, sind drei Fahrgäste eines Linienbusses leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nach einer beteiligten Autofahrerin.

Gegen 8.05 Uhr befuhr eine 54-jährige Busfahrerin aus Witten die Dortmunder Straße in Richtung Innenstadt. Nach bisherigem Kenntnisstand musste die Wittenerin im Kreuzungsbereich Dortmunder Straße/Goethestraße eine Gefahrenbremsung durchführen, um eine Kollision mit einem kreuzenden Auto zu verhindern.

In Folge der Vollbremsung sind drei Frauen (37, 47 und 54; aus Witten) im Bus zum Teil gestürzt und dabei leicht verletzt worden.

Bei dem beteiligten Fahrzeug soll es sich um einen hellen bordeaux- oder rotfarbenen Nissan Micra mit Wittener Kennzeichen gehandelt haben. Am Steuer soll eine etwa 70-jährige Frau mit kurzen grauen Haaren gesessen haben.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet die beteiligte Autofahrerin, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell