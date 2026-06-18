Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Rund 2.000 Euro Sachschaden hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (17.06.2026) zwischen 07:15 Uhr und 12:40 Uhr in der Christophstraße - Ecke Schillerstraße in Gerlingen. Der Unbekannte beschädigte den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Opel Astra und fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Das Polizeirevier Ditzingen bittet Zeugen, sich telefonisch unter 07156 4352-0 oder per E-Mail unter ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

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