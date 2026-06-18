POL-BO: Folgemeldung: 74-jähriger Radfahrer verstirbt nach schwerem Unfall
Bochum (ots)
Am Sonntag, 14. Juni, kam es in Bochum-Grumme zu einem schweren Unfall mit einem 74-jährigen Radfahrer. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/6294326
Mit lebensgefährlichen Verletzungen war der Mann in eine Klinik eingeliefert worden, wo er am gestrigen 17. Juni verstarb.
Die Ermittlungen dauern an.
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