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Polizei Bochum

POL-BO: Nach Gefahrenbremsung - Hernerin (62) stürzt in Bus

Herne (ots)

Am Mittwoch, 17. Juni, wurde eine 62-jährige Hernerin leicht verletzt, nachdem sie im Bus gestürzt war.

Gegen 14 Uhr beabsichtigte ein 52-jähriger Busfahrer aus Herne sich an der Haltestelle "Herne-Mitte" in den fließenden Verkehr einzuordnen. Nach ersten Ermittlungen fuhr zu diesem Zeitpunkt ein weißer Kleinwagen an dem Bus vorbei. Der Busfahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein, wobei eine 62-jährige Hernerin im Bus zu Fall kam und leicht verletzt wurde.

Ein Rettungswagen brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Fabian Wenner
Telefon: 0234 909-1022
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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