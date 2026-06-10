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Polizei Bochum

POL-BO: Fahrraddiebstahl in Herne: Wer kennt diesen Mann?

Herne (ots)

Nach dem Diebstahl eines Fahrrads in Herne veröffentlicht die Polizei mit Gerichtsbeschluss das Foto eines Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt diesen Mann?

   - Foto: https://polizei.nrw/fahndung/206165
   - Wenn der Link ins Leere läuft, ist die Fahndung erledigt.

Der Vorfall hat sich 24. November 2025 zugetragen. Der Besitzer stellte sein Fahrrad morgens auf dem Heinz-Rühmann-Platz in Herne ab, am Nachmittag war es verschwunden. Ein unbekannter Taxifahrer hatte den Tatverdächtigen beim Diebstahl gefilmt.

Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter den Rufnummern 02323 950-8505 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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