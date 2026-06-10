Polizei Bochum

POL-BO: Trickdiebe in Bochum: "Falsche Handwerker" bestehlen Seniorinnen

Bochum (ots)

Gleich zweimal ist es falschen Handwerkern am gestrigen Dienstag, 9. Juni, gelungen, Seniorinnen aus Bochum um ihren Schmuck zu bringen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Die erste Tat ereignete sich gegen 12.50 Uhr an der Stennerskuhlstraße in Bochum-Langendreer. Zwei angebliche Mitarbeiter einer Baugenossenschaft klingelten an der Haustür einer 85-jährigen Bochumerin. Unter dem Vorwand, Messungen in der Wohnung durchzuführen, baten die beiden Unbekannten um Einlass. Während die Seniorin in einem anderen Zimmer warten sollte, entwendeten die Kriminellen Schmuck und flüchteten anschließend mit der Beute.

Die beiden Tatverdächtigen sollen laut Zeugenbeschreibung männlich, etwa 35-45 Jahre alt sein und "europäisch" aussehen. Einer der beiden sei ca. 190 cm groß, dunkelhaarig und habe einen schwarzen Mantel getragen. Der andere sei etwa 170 cm groß, mit dunkelblonden Haaren und einer schwarzen Jacke.

Etwa zwei Stunden später ist eine Seniorin (90) einer ähnlichen Betrugsmasche im Bereich "Herrenacker" in Bochum zum Opfer gefallen. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen auch in diesem Fall Schmuck.

Eine unbekannte Frau gab sich in diesem Fall als Wasserwerkerin aus und verschaffte sich so gegen 14.30 Uhr Zugang zu der Wohnung der 90-Jährigen. Während die betagte Bochumerin im Badezimmer beschäftigt wurde, konnten zwischenzeitlich die anderen Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht und Schmuckstücke entwendet werden. Ob möglicherweise eine weitere Person in der Wohnung war, ist noch unklar.

Die unbekannte Frau wird beschrieben als ca. 30 Jahre alt, etwa 160 cm groß, schlank, mit blonden, halblangen und etwas lockigen Haaren; sie soll sehr schnell und in akzentfreiem Deutsch gesprochen haben. Zur Tatzeit trug sie einen Arbeitsanzug (Overall) in blau mit weißen großen Buchstaben sowie Arbeitshandschuhe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das ermittelnde Kriminalkommissariat 13 zu wenden unter 0234 909 4135 (-4441 außerhalb der Bürozeiten).

Die Polizei appelliert: Lassen Sie niemals unbekannte Personen in Ihre Wohnung. Wählen Sie im Zweifel den Polizeinotruf 110!

Weitere Informationen und Präventionshinweise gibt es unter: https://bochum.polizei.nrw/sicherheitsberatung-fuer-senioren.

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