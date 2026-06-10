Polizei Bochum

POL-BO: Betrugsdelikt in Wanne-Eickel: Wer kennt diese Frau?

Herne (ots)

Nach einem Betrugsdelikt in Wanne-Eickel veröffentlicht die Polizei mit richterlichem Beschluss ein Fahndungsfoto und fragt: Wer kennt diese Frau?

- Hier finden Sie das Bild der Tatverdächtigen: https://polizei.nrw/fahndung/205622 - Hinweis: Wenn der Link ins Leere führt, ist die Fahndung erledigt

Die Gesuchte wird verdächtigt, am 9. August 2025 einen Herner unter einem Vorwand zur Herausgabe von Bargeld gebracht zu haben. Mit dem Geld entfernte sie sich anschließend.

Das Kriminalkommissariat KK 15 bittet unter der Telefonnummer 0234 909-4105 (-4441 außerhalb der Bürodienstzeiten) um Hinweise auf den Gesuchten.

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