Polizei Bochum

POL-BO: E-Scooter-Fahrer nach Unfall leicht verletzt: Polizei sucht Fahrerin eines grauen BMW

Bochum (ots)

Bei einer Verkehrsunfallflucht am Montagabend, 8. Juni, in Bochum ist ein E-Scooter-Fahrer (15) leicht verletzt worden. Die Polizei sucht eine beteiligte Autofahrerin sowie weitere Zeugen.

Nach bisherigem Kenntnisstand war der 15-jährige Bochumer gegen 18.30 Uhr mit seinem E-Scooter auf der Fritz-Reuter-Straße in Richtung Wattenscheider Bahnhof unterwegs. In Höhe der Auffahrt zur A40 in Richtung Dortmund wollte er die dortige Überquerungshilfe passieren und stieg dazu von seinem E-Scooter ab.

Zeitgleich fuhr eine bislang unbekannte Autofahrerin mit einem grauen BMW (2er-Reihe) auf die Autobahnauffahrt.

Dabei kam es zur Kollision. Der 15-Jährige wurde von dem Auto erfasst, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Die Autofahrerin hielt zunächst an und erkundigte sich nach dem Befinden des Jugendlichen. Anschließend entfernte sie sich jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um eine ordnungsgemäße Unfallaufnahme zu kümmern.

Die Frau wird wie folgt beschrieben: etwa 40-45 Jahre alt, ca. 170-180 cm groß, mit braunen schulterlangen Haaren und grünen Augen. Sie trug ein weißes T-Shirt, einen beigen Rock und schwarze Absatzschuhe.

Das Verkehrskommissariat bittet die beteiligte Autofahrerin sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

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