PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: E-Scooter-Fahrer nach Unfall leicht verletzt: Polizei sucht Fahrerin eines grauen BMW

Bochum (ots)

Bei einer Verkehrsunfallflucht am Montagabend, 8. Juni, in Bochum ist ein E-Scooter-Fahrer (15) leicht verletzt worden. Die Polizei sucht eine beteiligte Autofahrerin sowie weitere Zeugen.

Nach bisherigem Kenntnisstand war der 15-jährige Bochumer gegen 18.30 Uhr mit seinem E-Scooter auf der Fritz-Reuter-Straße in Richtung Wattenscheider Bahnhof unterwegs. In Höhe der Auffahrt zur A40 in Richtung Dortmund wollte er die dortige Überquerungshilfe passieren und stieg dazu von seinem E-Scooter ab.

Zeitgleich fuhr eine bislang unbekannte Autofahrerin mit einem grauen BMW (2er-Reihe) auf die Autobahnauffahrt.

Dabei kam es zur Kollision. Der 15-Jährige wurde von dem Auto erfasst, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Die Autofahrerin hielt zunächst an und erkundigte sich nach dem Befinden des Jugendlichen. Anschließend entfernte sie sich jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um eine ordnungsgemäße Unfallaufnahme zu kümmern.

Die Frau wird wie folgt beschrieben: etwa 40-45 Jahre alt, ca. 170-180 cm groß, mit braunen schulterlangen Haaren und grünen Augen. Sie trug ein weißes T-Shirt, einen beigen Rock und schwarze Absatzschuhe.

Das Verkehrskommissariat bittet die beteiligte Autofahrerin sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 09.06.2026 – 11:50

    POL-BO: Unfall in Bochum: Autotür geöffnet, E-Scooter-Fahrer (61) schwer verletzt

    Bochum (ots) - In Bochum hat sich ein schwerer Unfall ereignet: Ein E-Scooter-Fahrer (61, aus Bochum) ist am Montagabend, 8. Juni, gestürzt. Ein Autofahrer (26, aus Bochum) hatte seine Tür geöffnet und damit den 61-Jährigen getroffen. Gegen 19.35 Uhr war der Scooter-Fahrer auf der Dorstener Straße unterwegs. In Höhe des Bahnhofs Präsident öffnete der ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 15:33

    POL-BO: Großer Polizeieinsatz an Bochumer Gesamtschule - Alarm stellt sich als Fehlalarm heraus

    Bochum (ots) - Im Bereich der Agnesstraße in Bochum-Grumme kam es am heutigen Montag, 8. Juni, zu einem größeren Polizeieinsatz an der Heinrich-Böll-Gesamtschule. Gegen 10 Uhr wurde in der Schule ein Alarm ausgelöst. Die Polizei reagierte umgehend und entsandte zahlreiche Einsatzkräfte zum Schulgelände. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde der ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 15:25

    POL-BO: Einbruch bei Juwelier - Unbekannte werfen Gullydeckel in Schaufenster

    Bochum (ots) - Bei einem Einbruch in ein Juweliergeschäft an der Huestraße in Bochum wurde in der Nacht vom 6. auf den 7. Juni Schmuck entwendet. Die bislang unbekannten Tatverdächtigen schlugen gegen 4.25 Uhr mit einem Gullydeckel die Schaufensterscheibe ein. Im Anschluss entwendeten sie durch das entstandene Loch diversen Schmuck und flüchteten anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren