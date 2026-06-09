Polizei Bochum

POL-BO: Unfall in Bochum: Autotür geöffnet, E-Scooter-Fahrer (61) schwer verletzt

Bochum (ots)

In Bochum hat sich ein schwerer Unfall ereignet: Ein E-Scooter-Fahrer (61, aus Bochum) ist am Montagabend, 8. Juni, gestürzt. Ein Autofahrer (26, aus Bochum) hatte seine Tür geöffnet und damit den 61-Jährigen getroffen.

Gegen 19.35 Uhr war der Scooter-Fahrer auf der Dorstener Straße unterwegs. In Höhe des Bahnhofs Präsident öffnete der 26-Jährige die Tür seines geparkten Autos - der 61-Jährige kollidierte damit und stürzte, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog.

Der Scooter-Fahrer kam ins Krankenhaus, wo er stationär behandelt wurde.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

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