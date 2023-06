Polizei Bochum

POL-BO: Senioren-App "Gut versorgt in Herne": Polizei geht mit eigener Präventions-Kachel an den Start

Herne (ots)

Mit einer eigenen Präventions-Kachel beteiligt sich die Polizei an der kostenlosen App "Gut versorgt in Herne" und liefert Warnungen vor Betrügern sowie Präventionsinfos und Tipps zur Einbruchsicherung - alles per Push-Nachricht aufs Handy. Los geht's am Donnerstag, 22. Juni, gegen 8 Uhr.

Nach der Vertragsunterzeichnung 2022 (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5248241) geht die Herner Polizei am Donnerstag mit einer eigenen Präventions-Kachel in der App an den Start. Seniorinnen und Senioren können sich die App kostenlos auf ihr Mobiltelefon laden und auf Wunsch per Push-Nachricht aktuelle Hinweise der Polizei erhalten. Polizeipräsident Jörg Lukat: "Betrüger haben es oftmals auf ältere Menschen abgesehen. Wir als Polizei unternehmen alles, um das zu verhindern. Diese Kooperation verschafft uns eine weitere Möglichkeit, Seniorinnen und Senioren aus erster Hand zu informieren und zielgerichtete Präventionsarbeit zu leisten."

Die App war 2019 an den Start gegangen und ist mittlerweile in zahlreichen Städten in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen vertreten. Sie richtet sich nicht nur an Seniorinnen und Senioren sowie ihre Angehörigen, sondern auch an Menschen mit Beeinträchtigungen. Zu finden sind in der App neben einem Adressportal von Dienstleistern vor Ort auch viele Informationen von Hilfsorganisationen, Ärzten, Fahrdiensten, Beratungsstellen, städtischen Einrichtungen und mehr. Während aktuell noch an der Umsetzung der App für Bochum und Witten gearbeitet wird, ist sie in Herne und Wanne-Eickel bereits verfügbar.

Die App lässt sich über den Apple App Store und über den Android Play Store kostenfrei herunterladen. Mehr Infos auf gut-versorgt-in.de/herne.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell