POL-BO: Unfall an der Einmündung zur Jahnstraße: Vier beteiligte Autos und hoher Sachschaden

Bochum / Wattenscheid / Gelsenkirchen (ots)

Am 9. Oktober, gegen 12.50 Uhr, ist es in Wattenscheid zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person verletzt ins Krankenhaus gebracht worden ist. Bei der Kollision waren vier Autos beteiligt und es entstand erheblicher Sachschaden.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 84-jähriger Wattenscheider die Lohrheidestraße in südwestlicher Richtung (Leithe). Vor ihm in gleicher Richtung hielt ein 37-jähriger Gelsenkirchener verkehrsbedingt an, da eine 54-jährige Wattenscheiderin, die ebenfalls in gleicher Richtung unterwegs war, nach links in die Jahnstraße abbiegen wollte.

Der Senior vertauschte nach eigenen Angaben womöglich das Bremspedal mit dem Gaspedal und kollidierte mit beiden Fahrzeugen sowie einer entgegenkommenden 30-jährigen Autofahrerin aus Wattenscheid.

Noch vor Ort wurde der Senior medizinisch versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb.

Die vier Fahrzeuge wurden nicht unerheblich beschädigt - zwei Wagen mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von 23.500 Euro.

Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

