Polizei Bochum

POL-BO: Junger Radfahrer (6) bei Unfall schwer verletzt

Bochum (ots)

Ein sechsjähriger Junge ist bei einem Fahrradunfall in Bochum-Weitmar am Mittwochnachmittag, 17. Juni, schwer verletzt worden.

Der Junge war mit seinem Fahrrad gegen 15.50 Uhr auf dem BMX-Gelände im Springorum-Park an der Straße "An der Holtbrügge" unterwegs. Nach bisherigem Kenntnisstand verlor das Kind an einem Hügel die Kontrolle über das Rad und stürzte über den Lenker.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Sechsjährigen in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

