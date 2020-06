Polizei Bochum

POL-BO: Von Lkw erfasst: Fußgänger (58) bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Herne (ots)

Schwere Verletzungen hat ein Fußgänger (58, aus Herne) am Dienstagvormittag bei einem Verkehrsunfall in Herne erlitten. Er wurde von einem Lkw erfasst.

Ein 62-jähriger Lkw-Fahrer aus Stadtlohn war gegen 10 Uhr auf der Mont-Cenis-Straße unterwegs und wollte nach aktuellen Erkenntnissen an der Kreuzung zur Herman-Löns-Straße nach rechts in diese einbiegen. Zeitgleich überquerte ein 58-jähriger Herner zu Fuß die Herman-Löns-Straße an der dortigen Ampel.

Der Fußgänger wurde mit der linken Fahrzeugfront von dem Lkw erfasst, wodurch der Mann stürzte. Nach Zeugenangaben geriet er mit den Beinen unter die Reifen des Lkws.

Der 58-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo er zur stationären Behandlung verblieb.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

