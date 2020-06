Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Fahrradgeschäft: Täter schlägt Schaufensterscheibe ein

Bochum, Wattenscheid (ots)

Nach einem Einbruch in Bochum-Eppendorf am Montag, 15. Juni 2020, um 3.51 Uhr, hat ein bislang noch unbekannter Täter eine Schaufensterscheibe des Fahrradgeschäftes an der Munscheider Straße 85 eingeschlagen. Ein Zeuge hat beobachtet, wie die Person im weiteren Verlauf ein Fahrrad aus der Schaufensterauslage entwendete und sich daraufhin in unbekannte Richtung entfernte.

Das Wattenscheider Regionalkommissariat (KK 34) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen des Einbruchs. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 0234/909-8205 (außerhalb der Geschäftszeit unter der Durchwahl -4441).

