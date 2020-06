Polizei Bochum

POL-BO: Nach Öffentlichkeitsfahndung: Tatverdächtiger nach körperlicher Auseinandersetzung vor Lokal an der Ferdinandstraße ermittelt

Bochum (ots)

Wie am 10. Juni 2020 in einer Pressemitteilung berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4619569), hat die Polizei einen Mann gesucht, der am 26. Dezember 2019, kurz vor 4 Uhr, bei einer körperlichen Auseinandersetzung vor einem Lokal an der Ferdinandstraße 13 in Bochum beteiligt gewesen sein soll.

Nach Veröffentlichung des Fahndungsfotos in den Medien gingen mehrere Hinweise aus der Bevölkerung auf einen dringend tatverdächtigen Bochumer ein. Auch der auf dem Foto zu sehende Mann, ein 21-jähriger Bochumer, meldete sich bei der Polizei. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Wir möchten uns an dieser Stelle bei den Medien für die Unterstützung bedanken und bitten, das Fahndungsfoto nicht mehr zu verwenden.

