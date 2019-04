Polizei Bochum

POL-BO: Ladendieb hinterlässt unfreiwillig seine Personalien

Herne (ots)

Ein Raubdelikt von Samstagmittag, 20. April, in Wanne dürfte polizeilich so gut wie geklärt sein.

Was war passiert?

Ein Ladendetektiv beobachtete gegen 12.40 Uhr einen Mann im Supermarkt an der Unser-Fritz-Straße 2 in Wanne. Dieser verstaute Ware aus dem Regal in seinem Hosenbund. Zuvor hatte er noch die Preisschilder abgeknibbelt. Hinter dem Kassenbereich sprach der Ladendetektiv den Dieb an. Daraufhin wollte dieser flüchten. Es kam zum Handgemenge - und damit wird aus dem Ladendiebstahl rechtlich ein räuberischer Diebstahl mit einer höheren Strafandrohung. Dem Detektiv gelang es bei der körperlichen Auseinandersetzung die Bauchtasche des Ladendiebs abzureißen, bevor dieser fliehen konnte. Pech gehabt, denn in dieser Tasche befand sich unter anderem ein Foto des polizeibekannten Diebs.

Ob eine Frau, die sich in unmittelbarer Nähe des Tatverdächtigen befand, dazugehörte, bedarf noch der polizeilichen Ermittlungen. Diese wird wie folgt beschrieben: Circa 160 bis 170 cm groß, 20 bis 25 Jahre alt, normale Figur, kurzer Rock, schwarze oder braune Strumpfhose und T-Shirt mit rundem Ausschnitt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0234 909-8510 entgegen.

