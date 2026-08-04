Polizei Münster

POL-MS: Polizei Münster und Bundespolizei Münster: Gemeinsame Streifen am Bahnhof großer Erfolg - Zusammenarbeit weiter intensiviert

Münster (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Münster und die Polizei Münster intensivieren ihre Zusammenarbeit weiter. Das haben Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf und Inspektionsleiter Peter Vaupel im Rahmen eines Treffens der Behördenleitungen bekräftigt. Im Dezember 2025 hatten Dorndorf und Vaupel auf Grundlage einer Zusammenarbeitsvereinbarung gemeinsame Streifen ins Leben gerufen. Seitdem sind an den Wochenenden regelmäßig Polizistinnen und Polizisten von Bundes- und Landespolizei im Bahnhof und im unmittelbaren Umfeld auf Streife. Das Konzept ist ein echter Gewinn: "Mehr als 50 Kooperationsstreifen haben wir bereits umgesetzt", erläuterte Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf. "Das Feedback ist extrem positiv. Die Menschen nehmen die Doppelstreifen als verstärkte Präsenz an den Wochenenden deutlich wahr. Nach einem Konzert, einer Party oder einem Restaurantbesuch in der Stadt sollen sich Menschen im Bahnhofsbereich sicher fühlen." Auch aus den Reihen der Mitarbeiterschaft von Bundes- und Landespolizei wird das Konzept begrüßt. "Bundespolizei und Landespolizei agieren sehr professionell zusammen", stellte der Leiter der Bundespolizeiinspektion Münster, Peter Vaupel, fest. "Die Kolleginnen und Kollegen erkennen die Vorteile, die sich aus den gemeinsamen Streifen ergeben. Fachwissen wird ausgetauscht, gegenseitiges Vertrauen baut sich weiter auf."

Die Zuständigkeit der Bundespolizei ist grundsätzlich auf das Bahnhofsgebäude begrenzt. Außerhalb des Bahnhofs verfolgt die Polizei Münster Straftaten und sorgt für die Sicherheit. Innerhalb der rechtlichen Vorgaben ergeben sich aber viele Möglichkeiten des gemeinsamen Vorgehens. "Die enge Zusammenarbeit bauen wir weiter aus", bekräftigte Alexandra Dorndorf. "Den Menschen im Bahnhofsviertel sind die formalen Zuständigkeiten egal. Sie wünschen sich eine wahrnehmbare Polizei, egal in welcher Uniform. Gemeinsam verfolgen wir so ein Ziel: den Bahnhof und sein Umfeld sicherer zu machen." Quartalsweise führen Bundes- und Landespolizei jetzt auch gemeinsame Schwerpunktaktionen durch. Dabei werden bestimmte Deliktsfelder in den Blick genommen, wie zum Beispiel die Drogenkriminalität oder der Taschendiebstahl.

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