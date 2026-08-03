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Polizei Münster

POL-MS: Unbekannter greift 13-Jährigen am Albersloher Weg an - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nachdem ein bislang unbekannter Mann einen 13-Jährigen am späten Sonntagabend (02.08., 22:18 Uhr) auf dem Albersloher Weg mit einem Stock angegriffen hat, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Den Angaben des Jugendlichen zufolge war er mit seinem 17-jährigen Begleiter und einem Hund zu Fuß auf dem Weg von einer Tankstelle am Otto-Hersing-Weg Richtung stadtauswärts. Auf Höhe der Bushaltestelle "Otto-Hersing-Weg" sprach eine ihnen unbekannte Frau die beiden Jugendlichen an. Sie gerieten in verbale Streitigkeiten und wechselten dabei zwei Mal die Straßenseite. Im Laufe des Streites tauchte ein unbekannter Mann auf. Dieser hielt einen Stock und eine Axt in seinen Händen. Nach Angaben des 17-Jährigen griff der Unbekannte die Jugendlichen mit dem Stock körperlich an. Dabei traf er den 13-jährigen Begleiter am Oberschenkel und verletzte ihn leicht. Die Jugendlichen flüchteten daraufhin in Richtung der Tankstelle.

Den Aussagen des 17-Jährigen zufolge war die unbekannte Frau 20 bis 40 Jahre alt, hatte schwarze Haare und trug eine Jeansjacke. Der männliche Angreifer war Anfang 30, hatte eine Glatze und einen weißen Bart. Er war mit einem weißen Tanktop, einer Jeans und Schlappen bekleidet.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Duo machen können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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