PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Einbruchdiebstahl in Lebensmittel-Großmarkt - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (04.08.) gegen 2 Uhr sind bislang unbekannte Täter in einen Lebensmittel-Großmarkt in der Harkortstraße eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich bislang unbekannte Täter über Bahngleise Zugang auf das Gelände des Marktes. Sie hebelten ein Fenster auf und beschädigten dieses dabei. An-schließend entwendeten sie eine große Menge an Tabakwaren. Die Täter benutzten mutmaßlich einen Pkw oder Kleintransporter als Fluchtfahrzeug.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge in dem Bereich geben oder Angaben zu dem Einbruch machen können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster berät auch Firmen zum Thema Einbruchschutz unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de. Weitere Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 16:02

    POL-MS: Unbekannter greift 13-Jährigen am Albersloher Weg an - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Nachdem ein bislang unbekannter Mann einen 13-Jährigen am späten Sonntagabend (02.08., 22:18 Uhr) auf dem Albersloher Weg mit einem Stock angegriffen hat, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Den Angaben des Jugendlichen zufolge war er mit seinem 17-jährigen Begleiter und einem Hund zu Fuß auf dem Weg von einer Tankstelle am Otto-Hersing-Weg ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 14:29

    POL-MS: Einbruch in Ferienwohnung - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Am frühen Freitagmorgen (31.07.) zwischen 2:00 Uhr und 6:30 Uhr sind bislang unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung in der Sonnenstraße eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge drangen die Unbekannten durch ein geöffnetes Fenster in die Ferienwohnung an der Ecke zur Korduanenstraße ein. Sie durchsuchten die Wohnung, während Gäste schliefen, und flüchteten mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren