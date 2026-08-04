Polizei Münster

POL-MS: Einbruchdiebstahl in Lebensmittel-Großmarkt - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (04.08.) gegen 2 Uhr sind bislang unbekannte Täter in einen Lebensmittel-Großmarkt in der Harkortstraße eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich bislang unbekannte Täter über Bahngleise Zugang auf das Gelände des Marktes. Sie hebelten ein Fenster auf und beschädigten dieses dabei. An-schließend entwendeten sie eine große Menge an Tabakwaren. Die Täter benutzten mutmaßlich einen Pkw oder Kleintransporter als Fluchtfahrzeug.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge in dem Bereich geben oder Angaben zu dem Einbruch machen können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster berät auch Firmen zum Thema Einbruchschutz unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de. Weitere Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

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