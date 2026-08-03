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Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Ferienwohnung - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am frühen Freitagmorgen (31.07.) zwischen 2:00 Uhr und 6:30 Uhr sind bislang unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung in der Sonnenstraße eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge drangen die Unbekannten durch ein geöffnetes Fenster in die Ferienwohnung an der Ecke zur Korduanenstraße ein. Sie durchsuchten die Wohnung, während Gäste schliefen, und flüchteten mit Bargeld, Handy und Wertsachen. Am nächsten Morgen fiel den Gästen auf, dass die Gegenstände fehlten.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Außerdem rät die Polizei, Fenster nicht offenstehen zu lassen, und bietet eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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