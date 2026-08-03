Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfälle durch Alkohol - mehrere Verletzte am Wochenende - Polizei warnt: Don't drink and drive

Münster (ots)

Am ersten Augustwochenende (01.08. bis 02.08.) kam es vermehrt zu Unfällen unter Alkoholeinfluss mit Fahrrädern und E-Scootern. Dabei haben sich mehrere Personen zum Teil schwer verletzt.

Samstagnacht (01.08., 03:05 Uhr) befuhr ein E-Scooterfahrer die Nordstraße in Richtung Hoyastraße. Polizeibeamte sahen, dass der 23-jährige Fahrer aus Bremen in Schlangenlinien fuhr und daraufhin stürzte. Er verletzte sich leicht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab später 1,8 Promille.

Am späten Samstagabend (01.08., 23:10 Uhr) fuhren zwei Personen aus Münster mit ihren Fahrrädern auf der Loddenheide in Fahrtrichtung Trautmannsdorfstraße nebeneinander her. Dabei stießen sie zusammen und fielen zu Boden. Ein Rettungswagen brachte die beiden Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Bei dem 54-Jährigen ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest 1,52 Promille. Die 53-Jährige konnte den Test nicht durchführen.

Am Sonntag (02.08., 22:30 Uhr) befuhr eine 58-jährige Radfahrerin mit ihrem Pedelec die Kreuzung Hammer Straße Ecke Am Berg Fidel in Fahrtrichtung stadtauswärts. Beim Überqueren der Ampel stürzte sie mit ihrem Rad. Ein Rettungswagen brachte die schwer verletzte Münsteranerin in ein Krankenhaus. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab später 1,25 Promille.

Die Polizei warnt: Alkohol im Straßenverkehr kann - auch auf dem Fahrrad - zu gefährlichen Situationen sowohl für den Fahrer als auch für Unbeteiligte führen. Überlegen Sie, bevor Sie Alkohol trinken, wie Sie sicher nach Hause kommen. Lassen Sie sich gegebenenfalls von einer fahrtauglichen Person abholen, nehmen Sie den Bus oder bestellen Sie ein Taxi.

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