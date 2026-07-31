Polizei Münster

POL-MS: Unfall nach Verfolgung in Berg Fidel - 20-Jähriger ohne Fahrerlaubnis leicht verletzt

Münster (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung hat am Donnerstagabend (30.07., 21:14 Uhr) einen 20-jährigen Mann aus Münster gestoppt. Er hatte zuvor versucht, sich durch die Flucht mit seinem Kleinkraftrad einer Kontrolle zu entziehen.

Die Beamten beabsichtigten, bei dem Kleinkraftradfahrer eine allgemeine Verkehrskontrolle auf der Straße Am Berg Fidel durchzuführen, und gaben dem Fahrer dazu Anhaltezeichen. Daraufhin wendete der Fahrer sein Kleinkraftrad und fuhr über die Hogenbergstraße in die Ter-Borch-Straße. Nach dem Übergang zur Trautmannsdorffstraße fuhr der 20-Jährige auf der baulich getrennten Fahrbahn entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung weiter. Ohne Fremdeinwirkung verlor er die Kontrolle über sein Kleinkraftrad, stürzte und verletzte sich dabei leicht.

Die hinzueilenden Beamten stellten den Mann am Unfallort. Hier räumte der 20-Jährige den Konsum von Cannabis und Alkohol ein. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,4 Promille. Ein Arzt entnahm dem Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit auf der Polizeiwache Blutproben. Der Münsteraner ist außerdem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihn erwartet nun ein umfassendes Strafverfahren.

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