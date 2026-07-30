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Polizei Münster

POL-MS: Unbekannte entwenden Diesel von Baustelle - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Zwischen Freitag, dem 10.07. (15:30 Uhr) und Montag, dem 13.07. (07:15 Uhr) haben bislang unbekannte Personen von einer Baustelle an der Lübecker Straße in Amelsbüren Diesel entwendet. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Täter Zutritt zum Gelände, indem sie den Bauzaun öffneten. Dort entwendeten sie aus den Fahrzeugen auf der Baustelle etwa 1000 Liter Diesel. Anschließend flüchteten die Unbekannten vermutlich mit einem Audi.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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