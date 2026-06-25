Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) Betrug durch Schockanruf - Seniorin übergibt Bargeld an Unbekannte (24.06.2026)

Rottweil (ots)

Am Mittwoch waren Betrüger mit ihrem Schockanruf bei einer Seniorin im Krummer Weg erfolgreich.

Am Nachmittag rief ein angeblicher Polizist bei der 88-Jährigen an und berichtete, dass deren Sohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Dabei sei der Sohn ebenfalls schwer verletzt worden. Für dessen Operation sowie eine Kaution, um die anschließende Haft abzuwenden, würden nun mehrere tausend Euro benötigt.

Die Seniorin übergab schließlich an der Haustür einen vierstelligen Bargeldbetrag an zwei ihr unbekannte Männer. Erst später erkannte sie den Betrug.

Die Kriminalpolizei Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 0741 4770 entgegengenommen.

Präventionshinweis:

Bei den sogenannten "Schockanrufen" rät die Polizei dringend, sofort aufzulegen und über die bekannte Nummer mit Sohn, Tochter, Enkel oder Nichte direkt Kontakt aufzunehmen. Können diese nicht sofort erreicht werden, sollte man sich auf keinen Fall unter Druck setzen lassen und sich gegebenenfalls zunächst bei Bekannten oder bei der Polizei Rat holen.

Die Polizei und andere Amtsträger fragen nicht nach Wertsachen und fordern auch kein Geld!

Sollten Sie einen Anruf eines solchen angeblichen Polizisten oder Amtsträgers erhalten, legen Sie sofort auf und wählen Sie den Polizeinotruf 110.

Haben die Betrüger Sie dazu gebracht, Bargeld und Wertgegenstände bei einer Bank abzuholen, so nehmen Sie die Hinweise der Bankmitarbeiter, dass es sich um einen Betrug handeln könnte, ernst und hinterfragen die Situation - auch wenn Sie in Sorge um Ihre Liebsten sind!

Am ehesten lässt sich der Anruf eines Telefonbetrügers jedoch durch das Löschen des Telefonbucheintrags vermeiden, da die Betrüger in der Regel nach Vornamen suchen, die vermeintlich älteren Menschen zugeordnet werden.

Informationen zum Ändern oder Löschen von Telefonbucheinträgen sowie weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf der Infoseite der Polizeilichen Kriminalprävention zum Thema "Betrug durch falsche Polizisten" unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Sollten Sie selbst nicht die Möglichkeit haben, die Unterlagen einzusehen, herunterzuladen oder auszudrucken, bitten Sie Familienangehörige, Freunde oder Nachbarn um Hilfe - oder wenden Sie sich an Ihr örtliches Polizeirevier.

Sensibilisieren Sie insbesondere lebensältere Menschen in Ihrem Umfeld bezüglich dieser Betrugsmasche!

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell