Polizei Münster

POL-MS: Aktionstag zur "Roadpol Operation Speed" - Polizei Münster informiert mit Unfallauto zu Gefahren von überhöhter Geschwindigkeit

Münster (ots)

Die Verkehrsunfallprävention der Polizei Münster lädt am Mittwoch, den 05.08., von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr zu einem Informationsstand zum Thema Geschwindigkeit auf dem Stubengassenplatz ein.

Zu hohe oder unangepasste Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptursachen für schwere und tödliche Verkehrsunfälle. Im Rahmen der europaweiten Kontrollwoche "Roadpol Operation Speed" setzt die Polizei Münster deshalb nicht nur auf Kontrollen, sondern verstärkt auf Aufklärung.

Um die Gefahren von überhöhter Geschwindigkeit zu veranschaulichen, bringt die Polizei ein unübersehbares Mahnmal mit: Auf einem Anhänger wird ein Pkw ausgestellt, welcher bei einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen verunfallt ist.

Alle Interessierten sind eingeladen, sich rund um das Thema Sicherheit im Straßenverkehr beraten zu lassen.

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