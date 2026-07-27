Polizei Münster

POL-MS: A2 bei Gladbeck: Motorradfahrer stürzt wegen Ölspur - 29-jähriger Kradfahrer leicht verletzt

Gladbeck (ots)

Am Samstagmorgen (25.07., 10:00 Uhr) ist es auf der Bundesautobahn 2 in Fahrtrichtung Oberhausen in der Ausfahrt Gladbeck-Ellinghorst zu einem Sturz eines Motorradfahrers durch eine Ölspur gekommen. Der 29-jährige Motorradfahrer wurde leicht verletzt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Pkw die Ausfahrt Gladbeck-Ellinghorst der A 2 in Fahrtrichtung Oberhausen, um zu einer Autowerkstatt zu gelangen. Zeitgleich kam es aufgrund eines technischen Defekts seines Fahrzeugs zu einer Ölspur, die er hinter sich herzog. Anschließend befuhr ein 29-jähriger Motorradfahrer die Ausfahrt. In Höhe der Kurve rutschte er mit seinem Motorrad auf der Ölspur aus und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abtransportiert werden.

Es stellte sich heraus, dass der Pkw keine gültige Zulassung besaß, weshalb der 41-Jährige Kennzeichen seines anderen Fahrzeugs montierte, um den Anschein einer gültigen Zulassung zu erwecken. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt mit dem Pkw und leitete ein umfassendes Strafverfahren gegen den Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit unter anderem wegen Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauchs ein.

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