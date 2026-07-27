Polizei Münster

POL-MS: E-Scooter-Fahrer kollidiert mit Radfahrerin - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nachdem am Mittwochmorgen (22.07.2026, 11:00 Uhr) eine Radfahrerin mit einem bislang unbekannten E-Scooter-Fahrer an der Kreuzung Henriette-Son-Straße/Orléans-Ring verunfallt ist, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Nach Angaben der 29-jährigen Radfahrerin befuhr sie den Orléans-Ring in Richtung Aasee. Als sie nach rechts in die Henriette-Son-Straße abbog, überholte der unbekannte E-Scooter-Fahrer sie von rechts. Dabei kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Sie stürzte und trug leichte Verletzungen davon. Der E-Scooter-Fahrer flüchtete.

Nach Zeugenangaben soll der unbekannte E-Scooter-Fahrer Anfang 20 sein. Er soll dunkle bis schwarze Haare gehabt und eine Mütze getragen haben. Außerdem soll er eine graue Jacke getragen haben und auf einem grün-blauen E-Scooter unterwegs gewesen sein. Er soll 1,75 bis 1,80 Meter groß gewesen sein und eine Tasche bei sich gehabt haben.

Die Polizei bittet nun mögliche weitere Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Fahrer sowie zum E-Scooter machen können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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