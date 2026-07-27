Polizei Münster

POL-MS: Mit über 2,6 Promille auf der A1 unterwegs - Polizei stoppt betrunkenen LKW-Fahrer

Münster (ots)

Autobahnpolizisten haben am Sonntagabend (26.07., 23:14 Uhr) einen 39-jährigen LKW-Fahrer auf der Autobahn 1 in Münster gestoppt, weil er sein Fahrzeug unter Einfluss von Alkohol geführt hatte.

Nach Angaben von aufmerksamen Zeugen soll der 39-Jährige mit seinem Lkw auf der Autobahn in Richtung Dortmund in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein. Zum Teil soll er dabei mehrfach auch den Seitenstreifen befahren haben.

Die Beamten leiteten den Fahrer an der Anschlussstelle Hiltrup von der Autobahn ab und stoppten ihn. Während der Kontrolle nahmen sie beim 39-Jährigen Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,6 Promille.

Die Polizisten brachten den Fahrer zu einer Polizeiwache. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Den 39-Jährigen mit rumänischer Staatsangehörigkeit erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell