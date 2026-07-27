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Polizei Münster

POL-MS: Einbrecher auf frischer Tat ertappt - Strafanzeigen gegen drei Täter gestellt

Münster (ots)

Am Samstagmorgen (25.07., 08:05 Uhr) ist es im Bereich der Kreuzung Bremer Straße und Hafenstraße zu einem versuchten Einbruch gekommen. Dank einer aufmerksamen Zeugin stellte die Polizei zwei Männer im Alter 30 Jahren und einen dritten im Alter von ein 36-Jahren.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge ist das durch lautes und verdächtiges Verhalten aufgefallen. Eine Anwohnerin rief die Polizei und beschrieb die drei Tatverdächtigen. Die alarmierten Beamten trafen die drei Tatverdächtigen, auf die die Beschreibung passte, vor dem Gebäude an. Sie öffneten zuvor ein Kellerfenster durch körperliche Gewalt. Diebesgut entwendeten sie nicht.

Die Polizei behandelte die drei Täter erkennungsdienstlich und fertigten Strafanzeigen gegen den 30-Jährigen mit deutsch-kasachischen Staatsangehörigkeit aus Steinfurt sowie gegen die beiden 30- und 36-jährigen Deutschen aus Rheine.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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