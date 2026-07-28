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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Pedelec

Nordhausen (ots)

Montagnachmittag um 13:55 Uhr schloss ein Mann sein Pedelec vor einer Kindertageseinrichtung in der Karl-Meyer-Straße an einem Fahrradständer an und betrat das Gebäude. Er kam 14.30 Uhr wieder heraus und musste feststellen, dass sein Zweirad entwendet wurde. Es handelte sich um ein CANNONDALE Monterra Neo 4 in silber. Die Straße wird von vielen Passanten frequentiert, deshalb hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen. Wer konnte um die Kita herum zur angegebenen Zeit etwas Verdächtiges beobachten? Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Nordhausen unter der Telefonnummer 0361/960 entgegen.

Aktenzeichen 0188460

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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