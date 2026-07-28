PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Unfall zwischen zwei Radfahrenden - Polizei sucht Fußgänger als Zeugen

Münster (ots)

Nachdem es am Freitagnachmittag (24.07.2026, 14:55 Uhr) auf dem Geh-/Radweg der Hammer Straße in Höhe des dortigen Fahrradladens zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden gekommen ist, ist die Polizei nun auf der Suche nach einem unbekannten Fußgänger, welcher als Zeuge vor Ort war.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr eine 83-jährige Münsteranerin auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg in Richtung Hiltrup und beabsichtigte, den unbekannten Fußgänger zu überholen. Währenddessen wurde die 83-Jährige von einem weiteren 26-jährigen Radfahrer gleichzeitig links überholt. Dabei geriet der 26-jährige Münsteraner links vom Weg ab, stürzte und verletzte sich schwer.

Die Polizei sucht den unbekannten Fußgänger als Zeugen und bittet weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Kontaktdaten anzeigen

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

 
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 27.07.2026 – 16:04

    POL-MS: Einbrecher auf frischer Tat ertappt - Strafanzeigen gegen drei Täter gestellt

    Münster (ots) - Am Samstagmorgen (25.07., 08:05 Uhr) ist es im Bereich der Kreuzung Bremer Straße und Hafenstraße zu einem versuchten Einbruch gekommen. Dank einer aufmerksamen Zeugin stellte die Polizei zwei Männer im Alter 30 Jahren und einen dritten im Alter von ein 36-Jahren. Bisherigen Erkenntnissen zufolge ist das durch lautes und verdächtiges Verhalten ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 14:32

    POL-MS: E-Scooter-Fahrer kollidiert mit Radfahrerin - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Nachdem am Mittwochmorgen (22.07.2026, 11:00 Uhr) eine Radfahrerin mit einem bislang unbekannten E-Scooter-Fahrer an der Kreuzung Henriette-Son-Straße/Orléans-Ring verunfallt ist, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Nach Angaben der 29-jährigen Radfahrerin befuhr sie den Orléans-Ring in Richtung Aasee. Als sie nach rechts in die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren