Polizei Münster

POL-MS: Unfall zwischen zwei Radfahrenden - Polizei sucht Fußgänger als Zeugen

Münster (ots)

Nachdem es am Freitagnachmittag (24.07.2026, 14:55 Uhr) auf dem Geh-/Radweg der Hammer Straße in Höhe des dortigen Fahrradladens zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden gekommen ist, ist die Polizei nun auf der Suche nach einem unbekannten Fußgänger, welcher als Zeuge vor Ort war.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr eine 83-jährige Münsteranerin auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg in Richtung Hiltrup und beabsichtigte, den unbekannten Fußgänger zu überholen. Währenddessen wurde die 83-Jährige von einem weiteren 26-jährigen Radfahrer gleichzeitig links überholt. Dabei geriet der 26-jährige Münsteraner links vom Weg ab, stürzte und verletzte sich schwer.

Die Polizei sucht den unbekannten Fußgänger als Zeugen und bittet weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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