POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung: 15-Jährige aus Iserlohn vermisst

Menden (ots) - Im Laufe des Montagvormittags nahmen Unbekannte den Fahrradcomputer von einem am Bildungszentrum in der Fröndenberger Straße abgestellten Pedelec ab und entwendeten ihn. Die Polizei rät zur Vorsicht: Wer sein Fahrrad abstellt, der sollte es mit einem hochwertigen Schloss an einem anderen Gegenstand festmachen. Viele machen den Fehler und legen ein Schloss nur um Rahmen und ein Rad, so dass sich das Gefährt leicht wegtragen lässt. Außerdem sollte man alle ...

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