Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung: 15-Jährige aus Iserlohn vermisst
Iserlohn (ots)
Die 15-jährige Vermisste verließ am 04.07.2026 die elterliche Wohnung in Iserlohn, um sich mit einer (unbekannten) Freundin zu treffen. Anschließend kehrte sie nicht nach Hause zurück. Wer kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt jede Dienststelle entgegen. Fotos gibt es hier: https://polizei.nrw/fahndung/209064 (lubo)
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