Polizei Münster

POL-MS: Familienfeier in Coerde eskaliert - Polizei nimmt zwei Männer in Gewahrsam

Münster (ots)

Nachdem es am Samstag (18.07., 12:40 Uhr) vor einem Gemeindehaus an der Schneidemühler Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Zuge einer Familienfeier gekommen ist, haben ein 30-Jähriger und ein 26-Jähriger Widerstand gegen Maßnahmen der hinzugerufenen Polizeikräfte geleistet. Die Beamten nahmen beide Männer in Gewahrsam. Sowohl der 30-Jährige und der 26-Jährige als auch vier Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte eine Zeugin der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung im Bereich des Gemeindehauses mit etwa 30 Beteiligten gemeldet. Die hinzugerufenen Polizisten versuchten zunächst, die aggressivsten Personen aus der Gruppe räumlich voneinander zu trennen und die aufgeheizte Stimmung zu deeskalieren. Im weiteren Verlauf ergaben sich Hinweise darauf, dass ein 32-jähriger Mann mit kosovarischer Staatsangehörigkeit andere Personen mit einem Messer bedroht haben und sich weiterhin in dem Gemeindehaus aufhalten solle. Die Polizisten trafen den Beschuldigten in dem Gemeindehaus nicht an, fanden jedoch ein im Eingangsbereich liegendes Messer vor und stellten es sicher.

Bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme fiel der 26-Jährige mit serbischer Staatsangehörigkeit durch ein so aggressives Verhalten gegenüber den Polizisten und weiteren Anwesenden auf, dass ihn die Einsatzkräfte in Gewahrsam nahmen. Der 26-Jährige leistete dabei erheblichen Widerstand. Zugleich versuchten weitere Personen, durch körperliche Übergriffe auf die Beamten der Festnahme entgegenzuwirken. Der 30-Jährige mit serbischer Staatsangehörigkeit versuchte, den 26-Jährigen zu befreien. Dabei griff auch er die Polizeibeamten an. Während dieser Auseinandersetzungen setzten die Polizisten das Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) sowohl gegen den 26-Jährigen als auch gegen den 30-Jährigen und gegen einen weiteren bislang unbekannten Täter ein.

Unterstützt durch weitere Polizeikräfte stellten die Beamten die Identität aller Beteiligten fest und sprachen Platzverweise aus. Den 26-Jährigen und den 30-Jährigen brachten die Beamten in das Polizeigewahrsam.

In Folge der körperlichen Auseinandersetzungen wurde eine unbekannte Anzahl von Personen leicht verletzt. Auch vier Polizeikräfte sowie der 26-Jährige und der 30-Jährige trugen leichte Verletzungen davon.

Die beiden Tatverdächtigen erwarten nun Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Landfriedensbruch. Der 30-Jährige muss sich zusätzlich wegen Widerstand und Gefangenenbefreiung verantworten. Eine Anzeige wegen Bedrohung liegt gegen den 32-Jährigen vor, den die Polizisten am Ort des Geschehens nicht angetroffen hatten.

Die Ermittlungen dauern an.

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