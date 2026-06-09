Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260609 - 0729 Frankfurt - Gallus: Angriff durch Unbekannte - Mann mit Pfefferpistole verletzt

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Nacht (08.Juni 2026 auf 09. Juni 2026) griffen mehrere Unbekannte einen 36-Jährigen im Gallus an und verletzten diesen unter anderem mit einer Pfefferpistole. Die Täter entkamen unerkannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der 36-Jährige gegen 00:10 Uhr in der Nähe seines Fahrzeuges, das in der Cordierstraße abgestellt war, als plötzlich mehrere Unbekannte auf ihn zugegangen sein sollen. Die Personen sollen nun unvermittelt mit Tritten und Schlägen auf ihn eingewirkt und selbst als er am Boden lag noch mit einer sogenannten Pfefferpistole auf ihn geschossen haben.

Der Geschädigte erlitt diverse Prellungen und Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Die Angreifer stiegen anschließend in einen schwarzen SUV der Marke BMW, der im Bereich der Gleisanlage der Straßenbahn auf der Mainzer Landstraße wartete, und flüchteten in westliche Richtung.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit dem zuständigen Polizeirevier (4. Polizeirevier) unter der Rufnummer 069 / 755 - 10400 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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