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Polizei Münster

POL-MS: Nach Körperverletzung in Beckum - 26-Jähriger in Untersuchungshaft

Münster/Warendorf/Beckum (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Warendorf und der Polizei Münster

Nachtrag zur Pressemitteilung "50-Jähriger verstirbt nach Körperverletzung in Beckum - Mordkommission der Polizei Münster sucht weitere Zeugen" (ots vom 15.07., 13:50 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6315191) und "50-Jähriger verstirbt nach Körperverletzung in Beckum - Obduktionsergebnis: Gewalteinwirkung todesursächlich - Möglicher Tatbeteiligter stellt sich Polizei" (ots vom 16.07., 15.37 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6316090)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am vergangenen Mittwoch (15.07., 0:25 Uhr) in Beckum, in deren Folge ein 50-jähriger Mann verstorben ist, hat eine Richterin des Amtsgerichts Münster auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster Haftbefehl gegen einen am Freitag (17.07.) vorläufig festgenommenen 26 Jahre alten Mann aus Beckum wegen des dringenden Tatverdachts der Körperverletzung mit Todesfolge erlassen. Der Beschuldigte mit deutscher Staatsangehörigkeit befindet sich nun in Untersuchungshaft. Der Tatverdacht hat sich nach der Vernehmung eines 28-jährigen Zeugen sowie aufgrund der bis zum 17.07.2026 durchgeführten Ermittlungen der eingesetzten Mordkommission ergeben.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen soll es am 15.07. in Beckum gegen 00:20 Uhr in der Nähe des dortigen Rathauses zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen dem Beschuldigten und einem 50 Jahre alten Mann gekommen sein. Zunächst soll es zu einer verbalen Streitigkeit gekommen sein, nachdem der 50-Jährige dem Beschuldigten und dem 28-jährigen Zeugen angekündigt haben soll, wegen der von ihnen nach seiner Meinung ausgehenden Lärmbelästigung die Polizei zu rufen. Im Verlauf der körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Beschuldigten und dem Geschädigten soll der 50-Jährige zu Boden gefallen sein. In dieser Situation soll der Beschuldigte dem Mann mehrere erhebliche Faustschläge in den Bauchbereich versetzt haben. An den Folgen dieser Schläge und der dadurch verursachten inneren Verletzungen soll der 50-Jährige verstorben sein.

Der Beschuldigte hat sich zu dem Tatvorwurf nicht geäußert.

Ein Tatverdacht gegen den Begleiter des Beschuldigten besteht derzeit nicht.

Die Ermittlungen dauern an.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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