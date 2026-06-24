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Polizei Münster

POL-MS: Pedelec sichergestellt - Polizei sucht Eigentümer

POL-MS: Pedelec sichergestellt - Polizei sucht Eigentümer
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Münster (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach dem rechtmäßigen Eigentümer eines sichergestellten Pedelecs.

Polizisten hatten das Pedelec der Marke I:SY am 10.06.2026 bei einem Einsatz an der Friedrich-Ebert-Straße sichergestellt, da es sich vermutlich um Diebesgut handelt. Bisher konnte der rechtmäßige Eigentümer jedoch nicht gefunden werden.

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0251) 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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