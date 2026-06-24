POL-MS: Pedelec sichergestellt - Polizei sucht Eigentümer
Münster (ots)
Die Polizei ist auf der Suche nach dem rechtmäßigen Eigentümer eines sichergestellten Pedelecs.
Polizisten hatten das Pedelec der Marke I:SY am 10.06.2026 bei einem Einsatz an der Friedrich-Ebert-Straße sichergestellt, da es sich vermutlich um Diebesgut handelt. Bisher konnte der rechtmäßige Eigentümer jedoch nicht gefunden werden.
Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0251) 275-0 entgegen.
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