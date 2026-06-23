Polizei Münster

POL-MS: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus in Mauritz ein - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nachdem Unbekannte am Samstagabend (20.06., 21:15 Uhr) in ein Einfamilienhaus am Prozessionsweg eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge gelangten die Täter durch Aufhebeln der Terrassentür in das Innere des Hauses und entwendeten Schmuck. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Außerdem bietet die Polizei Münster eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

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