Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: 2 Einsätze für die Feuerwehr Wetter (Ruhr) am Montag

Wetter (Ruhr) (ots)

Um 17:37 Uhr wurden die Löscheinheiten Esborn, Wengern und Grundschöttel zu einem technische Hilfeleistungseinsatz in die Straße "Im Blumental" alarmiert. Hier hatte ein E-Call System eines Fahrzeuges ausgelöst. Als die Einsatzkräfte nach kurzer Zeit eintrafen, konnte zunächst nichts festgestellt werden. Auch weitere Erkundungen im Umfeld der gemeldeten Örtlichkeit verliefen negativ. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen und die ehrenamtlichen Kräfte kehrten nach circa 30 Minuten an die Standorte zurück.

Zu einem ausgelösten Heimrauchmelder wurde die Löscheinheit Alt-Wetter um 23:21 Uhr in die Heinrich-Kamp-Str. alarmiert. Als die ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden kurze Zeit später eintrafen, stellten diese direkt fest, dass das Gebäude aktuell unbewohnt ist. Über die Drehleiter verschafften sich die Kräfte dann einen schadensfreien Zugang. Der grundlos ausgelöste Rauchmelder wurde deaktiviert und das Gebäude an den Eigentümer übergeben. Dieser Einsatz konnte nach circa 40 Minuten beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell