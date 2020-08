Polizei Münster

POL-MS: Überfall an der Annette-Allee - Täter erbeuten Fahrrad, Rucksack und Handy - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Nach einem Überfall auf einen 23-jährigen Münsteraner an der Annette-Allee sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise geben können.

Der 23-Jährige war heute (11.8., 04:19 Uhr) auf seinem Fahrrad unterwegs, als ihm kurz vor der Adenauerallee eine Personengruppe entgegenkam. Plötzlich trat ein Täter seitlich gegen das Fahrrad des Münsteraners, wodurch dieser zu Boden stürzte. Im Anschluss schlug dieselbe Person gegen den Kopf seines Opfers. Der 23-Jährige rappelte sich auf und rannte davon, der Unbekannte nahm die Verfolgung auf. Auch der Rest der Gruppe lief hinter dem jungen Mann her. Am Ufer des Aasees angekommen, schubsten mindestens zwei Täter den 23-Jährigen und traten gegen seinen Körper. Unvermittelt rissen sie seinen Rucksack ab, zogen sein iPhone aus der Hosentasche und entwendeten seine Bauchtasche. Bereits hier merkte der Münsteraner, dass einer aus der Gruppe auf seinem Fahrrad der Marke Gazelle saß. Danach flüchteten die Personen mit der Beute in Richtung Annette-Allee.

Bei der Gruppe handelt es sich nach Angaben des Opfers um etwa fünf bis sechs Männer im Alter von 17 bis 23 Jahren. Ein Täter hatte blonde Haare, die seitlich nach hinten gestylt waren. Er trug eine kurze Sporthose und ein grau-meliertes T-Shirt. Ein weiterer Täter hatte ein südosteuropäisches Erscheinungsbild mit schwarzen Haaren, die an der Seite sehr kurz waren. Er war mit einem roten T-Shirt bekleidet.

Hinweise an: 0251 275-0

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Angela Lüttmann

Telefon: 0251 - 275 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell