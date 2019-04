Polizei Münster

POL-MS: Autoscheibe in Tiefgarage zerschlagen - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete Montagabend (15.4., 18:25Uhr) in einer Tiefgarage an der Grevener Straße einen Mann, der mit einer Taschenlampe in geparkte Fahrzeuge leuchtete und informierte die Polizei.

Die alarmierten Beamten entdeckten in dem Parkhaus einen Mazda mit eingeschlagener Seitenscheibe. Aus diesem entwendeten unbekannte Täter zwischen 18 und 18:25 Uhr eine Umhängetasche samt Dokumenten, Handy und Schlüsselbund.

Der Zeuge beschreibt den Verdächtigen als etwa 1,80 Meter großen Mann. Er hatte graue Haare und einen Dreitagebart und war mit einer hellen Jeans, einer blaugrauen Jacke und hellbraunen Schuhe bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasser: Georg Buterus

