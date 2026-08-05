Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wäschenbeuren - Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Am frühen Mittwochmorgen beobachteten aufmerksame Zeugen zwei mutmaßliche Einbrecher in Wäschenbeuren. Die Polizei sucht Zeugen.

Ulm (ots)

Kurz nach 2.30 Uhr meldete ein Anrufer eine verdächtige Wahrnehmung in der Göppinger Straße. Dort beobachtete er an einem Mehrfamilienhaus zwei schwarz gekleidete und maskierte Personen, die offenbar versuchten, in das Gebäude einzubrechen. Als die Verdächtigen den Zeugen bemerkten, flüchteten sie. Die Polizei rückte mit zahlreichen Streifen aus und fahndete nach den mutmaßlichen Einbrechern. Auch ein Polizeihubschrauber kam dabei zum Einsatz.

Kurz darauf gelang es einer Streife zwei schwarz gekleidete Männer in einem grauen Ford Mondeo Kombi mit britischer Zulassung in der Seestraße zu kontrollieren. Bei einer Durchsuchung des Pkw fanden die Beamten bei den beiden Litauern auch schwarze Masken. Die zwei Männer im Alter von 30 und 33 Jahren, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, wurden vorläufig festgenommen und auf ein Polizeirevier verbracht.

Die Kriminalpolizei Göppingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Diebesgut konnte bei den Verdächtigen bislang nicht aufgefunden werden. Auch ist unklar, ob es in Wäschenbeuren und der näheren Umgebung zu einem Einbruch kam. Die Polizei bittet deshalb bei ihren Ermittlungen um Zeugenhinweise unter Tel. 07161/9381-0. Insbesondere Personen, denen ein grauer Ford Mondeo Kombi mit britischem Kennzeichen auffiel, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Bei den Ermittlungen gegen die Tatverdächtigen prüft die Polizei auch mögliche Zusammenhänge zu einem versuchten Diebstahl eines hochwertigen Pkw in Eislingen. Dort flüchteten Tatverdächtige gegen 1.40 Uhr, nachdem sie durch einen Zeugen beim mutmaßlichen Diebstahl beobachtet wurden.

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