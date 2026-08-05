Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - BMW gestohlen

Am frühen Dienstagmorgen stahlen Unbekannte ein Auto bei Herbrechtingen.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen 3.30 Uhr und 6.45 Uhr begaben sich Unbekannte zu dem schwarzen BMW X5. Der parkte im Ortsteil Bolheim in einer Hofeinfahrt im Forellenweg. Auf unbekannte Art und Weise öffneten die Täter das Auto und fuhren davon. Die Originalschlüssel befanden sich noch beim Besitzer. Wie die Unbekannten das Auto starten konnten, ist nicht bekannt. Das Auto war mit Keyless Go Schlüsseln ausgestattet. Die Polizei Heidenheim (Tel. 07321/322-432) hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

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