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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - BMW gestohlen
Am frühen Dienstagmorgen stahlen Unbekannte ein Auto bei Herbrechtingen.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen 3.30 Uhr und 6.45 Uhr begaben sich Unbekannte zu dem schwarzen BMW X5. Der parkte im Ortsteil Bolheim in einer Hofeinfahrt im Forellenweg. Auf unbekannte Art und Weise öffneten die Täter das Auto und fuhren davon. Die Originalschlüssel befanden sich noch beim Besitzer. Wie die Unbekannten das Auto starten konnten, ist nicht bekannt. Das Auto war mit Keyless Go Schlüsseln ausgestattet. Die Polizei Heidenheim (Tel. 07321/322-432) hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

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Rückfragen bitte an:

Thomas Hagel
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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