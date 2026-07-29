Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Betrunken gefahren

Für eine 25-Jährige endete die Fahrt am Mittwoch nach einer Kontrolle in Laupheim.

Ulm (ots)

Die Polizei stoppte die Fahrerin des Mercedes gegen 1.15 Uhr in der Bahnhofstraße. Bei der routinemäßigen Kontrolle rochen die Beamten bei der Frau Alkohol. Daraufhin wurde bei ihr vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt. Auf der Dienststelle erfolgte ein zweiter beweissicherer Test. Die Autofahrerin hatten einen Wert über der 0,5 Promille-Grenze. Dadruch war die Fahrt beendet, ihren Führerschein konnte die Autofahrerin behalten. Sie muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

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