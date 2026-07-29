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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Betrunken gefahren
Für eine 25-Jährige endete die Fahrt am Mittwoch nach einer Kontrolle in Laupheim.

Ulm (ots)

Die Polizei stoppte die Fahrerin des Mercedes gegen 1.15 Uhr in der Bahnhofstraße. Bei der routinemäßigen Kontrolle rochen die Beamten bei der Frau Alkohol. Daraufhin wurde bei ihr vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt. Auf der Dienststelle erfolgte ein zweiter beweissicherer Test. Die Autofahrerin hatten einen Wert über der 0,5 Promille-Grenze. Dadruch war die Fahrt beendet, ihren Führerschein konnte die Autofahrerin behalten. Sie muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

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Rückfragen bitte an:

Bernd Kurz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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